Ташкент, , 09:44 — REGNUM Учителям в Узбекистане планируют предоставить право выходить на пенсию на пять лет раньше общеустановленного возраста, сообщили в отделе по связям с общественностью министерства юстиции.

Минюст, министерство народного образования и министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана разработали проект закона «О статусе педагогического работника».

Законопроект предлагает освободить учителей от уплаты пошлин при обращении в суд по вопросам защиты чести и достоинства. Запрещается привлекать педагогов к работе, не связанной с их профессиональными обязанностями.

Кроме того, учителям предоставят оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 дней, а также выплаты на восстановление здоровья во время отпуска один раз в год.

Для учителей будет проводиться бесплатная профилактическая вакцинация от инфекционных заболеваний. Планируется также установить минимальный размер базовых должностных окладов педагогических работников.

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