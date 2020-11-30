Нальчик, , 09:36 — REGNUM В Кабардино-Балкарии смешанная форма обучения школьников продлится до 13 декабря. Часть учащихся продолжит получать знания в очном режиме, часть — в дистанционном. Об этом решении сообщили 28 ноября в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

"Школьные учреждения не будут посещать более 42% учащихся, что позволит снизить активность социальных контактов в школьных учреждениях и передачи вирусной инфекции», — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, после окончания осенних каникул власти Кабардино-Балкарии объявили о введении смешанной формы обучения в средних образовательных организациях. В очном формате продолжили учебу ученики 1−4-х классов и выпускных 9-х и 11-х классов. Остальные школьники в течение двух недель учились в дистанционном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабардино-Балкарии перевели на «дистанционку» учеников среднего звена