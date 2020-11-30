Нью-Дели, , 09:36 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 38,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 38 772 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 9 431 691.

Также сообщается, что за это же время в Индии 443 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 137 139.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 8 847 600 человек вылечились от нового заболевания, 45 333 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 41 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.