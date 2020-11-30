Москва, , 09:33 — REGNUM На закупку транспорта для медицинских учреждений в сёлах и малых городах России выделило более 1,4 млрд рублей. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

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Средства сельским медучреждениям планировалось выделить в 2021 году, но из-за обострения ситуации с коронавирусом закупку решили ускорить.

Около 2 тыс. машин скорой помощи для выезда врачей и доставку лекарств для жителей отдалённых населённых пунктов поучат поликлиники, врачебные амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты и районные больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, вопрос с нехваткой машин «скорой помощи» в регионах страны будет решен.

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