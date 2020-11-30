Берлин, , 09:32 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 11 169 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 053 869.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 125 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 16 248.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 739 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (260 646 заразившихся), Бавария (207 159) и Баден-Вюртемберг (149 318).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 13 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.