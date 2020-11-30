Белгород, , 09:33 — REGNUM Жительница Вейделевского района 1988 года рождения скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом, в городской больнице №2 Белгорода. Всего за минувшие выходные, 28−29 ноября, зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального оперативного штаба.

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Госпитализированы в больницы 968 человек, из них 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За минувшие выходные зарегистрированы смерти пациентов 1962, 1969, 1983 и 1988 годов рождения, всего в летальной статистике 105 человек.

С начала пандемии в Белгородской области подтверждено более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели 12 тыс. 340 человек.