Владикавказ, , 09:26 — REGNUM Прокуратура Северной Осетии проверит информацию об избиении школьника директором одной из школ республики. Инцидент произошел в городе Беслане, информация об этом появилась в одном из аккаунтов в сети Instagram, сообщили 30 ноября в надзорном органе.

«Прокуратура организовала проверку по информации, размещённой на странице chp. ossetia в социальной сети Instagram, о нанесении побоев семикласснику директором одной из школ г. Беслана»,— говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ряда СМИ, инцидент произошел в школе №8 в городе Беслане. Директор якобы нанесла побои учащемуся 7-го класса. Причиной стало то, что школьник принес в образовательное учреждение электронную сигарету.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии 27 ноября произошел инцидент в одной из школ. Учитель пустил в ход оружие, отсреливаясь от родственников ученика, учинивших расправу над педагогом.

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