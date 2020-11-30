Кызыл, , 09:25 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Треть из них зарегистрированы в столице республики Кызыле, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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Кроме того, носители выявлены на территории 15 районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период эпидемии достигло 12 498. При этом за сутки также выписаны из больниц с выздоровлением 16 человек.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 82 человека. На ИВЛ находятся девять пациентов, на НИВЛ — семь. За последние сутки госпитализировано 23 человека», — отметили в минздраве.

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