Серов, Свердловская область, , 09:29 — REGNUM Полицейские действительно проведут проверку подростков, которые выходили с пикетами в защиту больницы в посёлке Восточном (Свердловская область). Информацию о проверке подтвердил журналистам пресс-секретарь областного главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции ОВД Серова по представлению надзорного органа, коим, как известно, является прокуратура, действительно должны провести определенную работу профилактического характера», — передаёт слова Горелых интернет-газета Znak.

Руководитель добавил, что подростков никто не собирается «отправлять на Колыму».

Издание напоминает, что ранее несовершеннолетние пикетирующие жаловались на давление со стороны полицейских. По словам подростков, им угрожали постановкой на учёт, а на родителей хотели повесить дело об организации несанкционированной массовой акции.

Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетние обратили внимание на плачевное состояние больницы. После акции в Восточный приехал глава свердловского минздрава Андрей Карлов и взял ремонт медучреждения под личный контроль.

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