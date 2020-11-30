Пермь, , 09:20 — REGNUM В Перми власти решили отказаться от строительства главного ледового комплекса на эспланаде. Причиной тому — неблагополучная эпидситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мэрии.

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»В связи с эпидемиологической обстановкой празднование Нового года с традиционным размахом, как это было в Перми раньше, в этом (2020) году невозможно. Центральная ледовая площадка на городской эспланаде ежегодно сосредотачивает тысячи посетителей, но не дать ничего горожанам взамен, особенно в это депрессивное время, мы считаем неправильным. Поэтому пошли по логике рассредоточения новогодних объектов в районах» — сказал глава Перми Дмитрий Самойлов.

Стоит отметить, в прошлые годы эспланада являлась главной точкой притяжения пермяков в новогодние дни. На территории ледового городка собиралось по несколько тысяч человек, а в саму новогоднюю ночь — около 50 тысяч человек.

На эспланаде разместят главную городскую елку и светодиодную инсталляцию из динамических паттернов. Кроме того, в начале января на главной городской площади стартует Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». 30 скульпторов из 13 разных городов создадут 15 авторских ледовых скульптур на тему «Ускользающая красота».

В конце декабря во всех районах города откроются ледовые городки, оформленные в одной космической тематике. Выбор чиновники объясняют тем, что в 2021 году исполняется 60 лет с момента полёта Юрия Гагарина в космос. В этом году акцент сделают на развитии пешеходных новогодних маршрутов: к трём существующим добавляется еще два.

К Новому году Пермь украсят более 2,3 тысячи свето-иллюминационных объектов: световые фигуры оленей, огромные ёлочные шары, праздничные ели, светящиеся «космонавты» и другие.

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