Москва, , 09:13 — REGNUM В аэропорту «Шереметьево» датчик радиационной безопасности обнаружил изменение радиационного фона в одной из сумок, сообщает 30 ноября ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Информацию об обнаружении радиоактивных элементов проверяют спасатели. Датчик сработал во время сортировки багажа в терминале «В». В настоящее время сумка находится в специальном помещении.

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Специалисты не выявили угрозу для пассажиров. В настоящее время спасатели проводят дополнительные радиационные замеры.

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