Москва, , 09:07 — REGNUM В России увеличили квоты на ввоз и производство обезболивающих средств. Постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства РФ.

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Квоты увеличены в связи с тем, что в России станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих такие вещества, как оксикодон, ремифентанил и фентанил.

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Так, квоты на ввоз оксикодона вырастут в 2,5 раза. ремифентанила — в семь раз. Фентанила — в 1,5 раза. Квоты на ввоз, производство и хранение этих обезболивающих препаратов устанавливаются в целях безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ одобрило законопроект о паллиативной медпомощи, закрепляющий право пациентов на обезболивание.

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