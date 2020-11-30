Ставрополь, , 08:58 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 на Ставрополье, по данным на утро 30 ноября, достигло 551. За минувшие выходные в крае умерли 12 человек с подтвержденным диагнозом: 28 и 29 ноября скончались по шесть носителей инфекции, сообщил на своей странице в Instagram глава субъекта Владимир Владимиров.

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К настоящему времени на Ставрополье провели свыше 909 тыс. тестов на COVID-19, зафиксировано более 27,7 тыс. случаев заражения. За выходные в регионе коронавирус выявили у 455 человек, причем 28 ноября был отмечен рекордный для края суточный прирост — наличие инфекции подтвердилось у 229 человек.

За последние двое суток на Ставрополье выздоровели 216 пациентов с COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии болезнь победили почти 24,6 тыс. человек, или около 87,6% инфицированных. Под наблюдением медиков в крае находятся более 2,6 тыс. носителей коронавируса.

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