Нур-Султан, , 08:57 — REGNUM Юная певица из Казахстана Каракат Башанова с песней Forever заняла второе место на песенном конкурсе «Детское Евровидение». Результаты конкурса представлены на официальном сайте «Детского Евровидения».

Двенадцатилетняя Каракат набрала 152 балла, уступив Валентине из Франции. Победительнице присудили 200 баллов. Третье место заняла представительница Испании Солеа — 133 балла.

Каракат исполнила песню, посвященную отцу. Он погиб, когда юной певице было семь лет. Автором произведения стал композитор Хамит Шангалиев. Съемки прошли в Алма-Ате.

Напомним, в 2019 году на «Детском Евровидении» представитель Казахстана Ержан Максим занял также второе место. Он исполнил песню «Арманыңнан қалма» (евров"Не упусти свою мечту»).

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