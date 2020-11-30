Серов, Свердловская область, , 09:00 — REGNUM И.о. прокурора Серова (Свердловская область) Алексей Киселёв опротестовал прекращение полицейской проверки в отношении несовершеннолетних, протестовавших против закрытия больницы в посёлке Восточном. Об этом сообщают журналисты.

Как передаёт интернет-газета Znak со ссылкой на решение начальника полиции Серова Олега Якимова, назначены как повторная проверка участников акции, так и служебная проверка в отделе МВД.

Молодые люди провели серию одиночных пикетов рядом с больницей, выступив с плакатами: «Закроете больницу, придется открывать кладбище», «Почему разрушают медицину одни, а страдают другие» и другие. Участники акции хотел привлечь внимание к больнице, здание которой, по их информации, непригодно к эксплуатации, и жители могут остаться без медпункта.

После инцидента в больницу приехал министр здравоохранения региона Андрей Карлов. Он взял ремонт медучреждения под личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле решили отдать скорую помощь на аутсорсинг. Данное намерение вызвало обеспокоенность работников «скорой».

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале обеспокоились из-за перехода скорой помощи на аутсорсинг

Читайте развитие сюжета: В МВД прокомментировали проверку уральских подростков, защищавших больницу