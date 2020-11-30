Москва, , 08:49 — REGNUM Жители России — пользователи портала госуслуг — начнут автоматически получать информацию от судебных приставов о возбуждении исполнительного производства. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Ранее для получения данной такой нформации в электронном виде нужно было подавать специальное заявление. Теперь извещение об исполнительном производстве от Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) будут приходить автоматически.

Пользователи портала госуслуг начнут получать информацию о долгах по штрафам ГИБДД, алиментам, административным штрафам, налогам. Это поможет избежать негативных последствий, связанных с дополнительными взысканиями и ограничением выезда за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году исполнительных производств возросло на 13,8%, в том числе количество поступивших судебных актов увеличилось на 3,3 млн.

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