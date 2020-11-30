Абакан, , 08:49 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей Абакана, Саяногорска, Черногорска и других муниципалитетов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Таким образом, всего за время эпидемии в республике зарегистрировано 12 063 случая заражения. Из них выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени более 8,5 тыс. человек. При этом за последние сутки излечились лишь четверо пациентов.

«Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3432 человека. Получают лечение 2867 человек (у 201 пациентов — тяжелая степень, на ИВЛ — 15)», — отметили в оперштабе.

За сутки также скончались ещё пять пациентов с диагнозом COVID-19. В их числе мужчина 65 лет и четверо женщин (68, 73 и 82 года). Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано, таким образом, 111 жертв коронавируса.

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