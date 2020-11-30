Москва, , 08:48 — REGNUM Доля российских интернет-пользователей, столкнувшихся с мошенничеством, за период пандемии нового коронавируса выросла вдвое. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социологических исследований АНО «Диалог».

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До марта 2020 года, отмечают социологи, только 25% респондентов сообщали об опыте столкновения с мошенниками в Сети. За семь месяцев пандемии эта цифра увеличилась до 54%.

Чаще всего мошенники подстерегали пользователей в социальных сетях, об этом рассказали 55% опрошенных. Контакты через мобильную связь и личную электронную почту происходили в 46% и 20% случаев соответственно, уточняет RT.

Мошенники в большинстве случаев хотели завладеть банковскими данными (86%) или паспортными данными (52%) респондентов. При этом 37% опрошенных признались, что в результате лишились денег.

«Средний показатель потерь в результате интернет-мошенничества составил почти 20 тыс. рублей на человека», — говорится в итогах опроса.

К сотрудникам правоохранительных органов 83% респондентов, однако, не обращались. Люди стали чаще делать покупки онлайн, потому и чаще сталкиваются с мошенниками, поясняют эксперты. Всего в исследовании участвовали 1,4 тыс. человек из 75 регионов России.