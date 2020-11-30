Новосибирск, , 08:37 — REGNUM Оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области разработал ряд предложений по организации работы в период новогодних каникул. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 30 ноября.

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Так, новогодние корпоративы, которые проходят в организациях общественного питания и развлекательных организациях, должны проводиться с обязательным соблюдением требований по социальному дистанцированию.

При проведении детских новогодних мероприятий учреждениям и организациям рекомендуют отказаться от игровых и анимационных мероприятий в холлах и залах, а также организовать утренники только в формате представлений с соблюдением всех ограничительных мер. Количество посетителей не должно превышать 50% от общей вместимости зрительных и концертных залов, театров, других культурных учреждений.

Предложения будут рассмотрены и утверждены на заседании правительства сегодня, 30 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса, в Новосибирской области будет продлён до 31 марта 2021 года.

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