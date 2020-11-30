Актау, Казахстан, , 08:36 — REGNUM Авиарейс Актау — Стамбул вернулся в аэропорт вылета из-за состояния здоровья ребенка, сообщили 30 ноября в авиакомпании SCAT.

Самолет пересек Каспийское море, развернулся в воздушном пространстве России и вернулся в Актау. Пассажира в аэропорту встретили медицинские службы. После выполнения всех необходимых процедур самолет вновь отправился в Стамбул.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября авиарейс Кызыл-Орда — Алма-Ата авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Чимкенте из-за срабатывания индикатора пожарной сигнализации.

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