Батуми, Грузия, , 08:49 — REGNUM В Батуми сотрудники полиции ворвались в спортивный зал «Реформер Фитнес», который не прекратил работу вопреки объявленным карантинным мерам. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

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С 28 ноября в Грузии в рамках профилактики пандемии ввели ряд ограничений, в том числе была запрещена работа спортивных залов. Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе публично объявил, что арендует зал «Реформер Фитнес» и будет там жить. Политик заявил, что приглашает желающих потренироваться «к себе домой». Он отметил, что это — частная территория, на которую запрещено входить полиции.

Сообщается, что на второй день в зал ворвались правоохранители и пресекли его деятельность. Там находились представители разных оппозиционных партий, которые заявляли, что сотрудникам полиции запрещено входить «на частную территорию».

По информации журналистов, в ходе противостояния присутствующих правоохранителям был задержан один человек.

«Этот объект вчера оштрафовала инспекция по охране труда. Также и сегодня выявилось, что объект, несмотря на установленные регуляции, не прекратил работу. К нам поступили материалы и начато расследование», — сообщил журналистам глава департамента полиции Аджарии Константин Ананиашвили.

Как передавало ИА REGNUM, с 28 ноября 2020 года до 31 января 2021 года в Грузии ужесточили ограничительные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали «лайт-локдаун». Работа общественного транспорта, кроме такси, запрещена. Также закрылись торговые центры, вещевые рынки и большинство сервисных служб. Рестораны и кафе в этот период могут работать только на вынос.

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