Москва, , 08:30 — REGNUM Жители Москвы выбрали имя виртуального помощника «Московской электронной школы» (МЭШ). Голосование приходило на сайте «Школа большого города», сообщается на портале мэра столицы.

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Школьникам, обучающимся дистанционно. будет помогать кот по имени МЭШик. Имя выбирали в два этапа с 13 по 27 ноября.

Виртуальный помощник МЭШик будет давать учащимся советы, рассказывать о новых тенденциях в образовании, знакомить с подборками приложений и радоваться успехам школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, в цифровой образовательной платформе «Московская электронная школа» (МЭШ) провели свыше 3 млн онлайн-уроков.

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