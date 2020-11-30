Махачкала, , 08:26 — REGNUM Затяжные обильные осадки с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Махачкале в течение стартовавшей недели (30 ноября — 6 декабря). В связи с ухудшением погодных условий в городе будут приняты меры по минимизации возможности подтопления улиц и недопущению энергетического коллапса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Дагестана.

Накануне, 29 ноября, в администрации Махачкалы состоялось заседание оперативного штаба для определения алгоритма действий на период непогоды. Как отмечается, особое внимание уделено таким ключевым дорожным артериям города, как проспекты Акушинского и Петра I. В первом случае для минимизации подтопления решено перенаправить стекающие потоки с возвышенности у северной части города. По проспекту Петра I аварийно-ремонтной службе «Махачкала-1» поручено мониторить ситуацию с ливнестоками и полностью очистить мусороуловители.

Уделили внимание участники заседания и проблеме энергоснабжения. Было отмечено, что изношенность городских сетей приводит к массовым отключениям при выпадении обильных осадков и сильном ветре. Представителю городских электросетей было рекомендовано увеличить число аварийных бригад, а также заблаговременно удостовериться в необходимом запасе аварийного материала.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжительные дожди, сопровождаемые сильными порывами ветра, выпали на Махачкалу и в середине ноября. В результате ряд ключевых улиц был подтоплен, а в самом городе и на его окраине происходили массовые отключения электричества. В частности, жители поселков Кривая Балка и Турали оставались без света по нескольку дней.

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