Париж, , 08:16 — REGNUM До 98 человек возросло количество пострадавших среди сотрудников полиции в ходе протестных акций во Франции. Об этом 29 ноября сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен в своём Twitter.

Дарманен уточнил, что всего в ходе акций протеста пострадали 98 сотрудников полиции. Все они были госпитализированы. Глава МВД рассказал, что побеседовал с большинством пострадавших полицейских, заверил их в своей поддержке и пожелал скорейшего выздоровления.

Также Дарманен добавил, что все нападавшие на сотрудников полиции должны быть привлечены к ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 37 полицейских, пострадавших в ходе акций протеста против принятия закона «О глобальной безопасности» во Франции.

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