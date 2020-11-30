Екатеринбург, , 08:10 — REGNUM В Свердловский облсуд поступило уголовное дело об убийстве автомобилистки Кении Каторгиной. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

На скамье подсудимых окажутся женщина и двое мужчин. Всем им вменяют убийство и ещё несколько статей Уголовного кодекса. Дата заседания пока не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, молодую мать убили в октябре 2019 года. Ксения Каторгина хотела продать свой автомобиль.

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