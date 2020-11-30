Владивосток, , 08:13 — REGNUM Власти Приморья опровергли слухи, распространённые в соцсетях о том, что Русский мост во Владивостоке из-за обледенения будет закрыт до конца этого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации обслуживающей мост организации «Дальний Восток», наледь на вантах и пилонах Русского счищают более 20 альпинистов. Они работают в крайне трудных условиях, на высоте несколько сот метров.

«Окончательные сроки завершения работ назвать сложно, но целый месяц точно не потребуется. Более понятной станет ситуация с открытием моста в среду-четверг, когда будет выполнен значительный и самый трудный объём работ», — пояснили в правительстве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально с первых дней прохождения циклона, как только установилась погода, альпинисты очищают ванты и пилоны Русского моста. Единственной связью материка с островом остаётся паромная переправа.