Оттава, , 08:08 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 5468 и превысило 370 тыс. Об этом 30 ноября сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 370 278.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 20 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 12 032.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (141 038 заразившихся), Онтарио (114 746) и Альберта (56 444).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 5,3 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.