Дакар, 30 ноября 2020, 08:09 — REGNUM Бывший полузащитник сборной Сенегала и английских клубов «Фулхэм» и «Портсмут» Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет, передает ВВС Sport.
Диоп провел 129 матчей в Премьер-лиге, а также выступал в Англии за «Вест Хэм Юнайтед» и «Бирмингем Сити».
Он играл за Сенегал на чемпионате мира 2002 года, забив победный гол в первом матче турнира, когда его страна обыграла Францию со счетом 1:0.
«Однажды герой чемпионата мира, всегда герой чемпионата мира», — написали в социальных сетях ФИФА о спортсмене.
В официальном аккаунте «Фулхэма» в Twitter сообщили, что клуб «опустошен» потерей, добавив: «отдыхай хорошо, гардероб», имея в виду прозвище футболиста.
Сенегал вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2002 года, а Диоп забил еще два гола в матче группового этапа с Уругваем, завершившегося со счетом 3:3.
Он также участвовал в четырех турнирах Кубка Африканских Наций, в том числе в 2002 году, когда Сенегал занял второе место. Он вышел на пенсию в 2013 году.
Диоп помог «Портсмуту», которым в то время руководил Гарри Реднапп, выиграть Кубок Англии в 2008 году.
Маки Салл, президент Сенегала, назвал смерть Диопа «большой потерей для Сенегала», а сенегальский полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане написал в своем Instagram: «Папа Буба, твоя (смерть) разбила нам сердце. Знай, что ты навсегда останешься в наших сердцах, даже если ушел, не попрощавшись с нами.»