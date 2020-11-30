Дакар, , 08:09 — REGNUM Бывший полузащитник сборной Сенегала и английских клубов «Фулхэм» и «Портсмут» Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет, передает ВВС Sport.

Диоп провел 129 матчей в Премьер-лиге, а также выступал в Англии за «Вест Хэм Юнайтед» и «Бирмингем Сити».

Он играл за Сенегал на чемпионате мира 2002 года, забив победный гол в первом матче турнира, когда его страна обыграла Францию со счетом 1:0.

«Однажды герой чемпионата мира, всегда герой чемпионата мира», — написали в социальных сетях ФИФА о спортсмене.

В официальном аккаунте «Фулхэма» в Twitter сообщили, что клуб «опустошен» потерей, добавив: «отдыхай хорошо, гардероб», имея в виду прозвище футболиста.

Сенегал вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2002 года, а Диоп забил еще два гола в матче группового этапа с Уругваем, завершившегося со счетом 3:3.

Он также участвовал в четырех турнирах Кубка Африканских Наций, в том числе в 2002 году, когда Сенегал занял второе место. Он вышел на пенсию в 2013 году.

Диоп помог «Портсмуту», которым в то время руководил Гарри Реднапп, выиграть Кубок Англии в 2008 году.

Маки Салл, президент Сенегала, назвал смерть Диопа «большой потерей для Сенегала», а сенегальский полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане написал в своем Instagram: «Папа Буба, твоя (смерть) разбила нам сердце. Знай, что ты навсегда останешься в наших сердцах, даже если ушел, не попрощавшись с нами.»