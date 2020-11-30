Южно-Сахалинск, , 08:04 — REGNUM На Сахалине за последнюю неделю выявили ещё 912 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в области инфицирование лабораторно подтвердилось у 11 327 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе при правительстве региона.

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За последние сутки на Сахалине выявили 135 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 51 человек был выписан с выздоровлением. За весь период пандемии с болезнью справились 8202 человека. За последние семь дней выздоровели 970 жителей. Продолжают проходить лечение 3118 пациентов.

Последний, седьмой случай смерти пациента от COVID-19 на Сахалине был зарегистрирован 27 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние семь дней выявили 511 новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе инфицирование подтвердилось ещё у 76 жителей.