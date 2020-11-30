Москва, , 08:04 — REGNUM В течение нынешней недели в Астраханской, Саратовской, Омской, Свердловской областях и ещё нескольких регионах России ожидается аномально холодная погода. Об этом 30 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там температуры будут минус 20−25 градусов. Это по-настоящему холод, конечно», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик добавил, что температура воздуха в указанных регионах в этот период составит на 5−10 градусов ниже климатической нормы.

Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в середине следующей недели в столицу России придет Сибирский антициклон, который принесет с собой малооблачную, солнечную и сухую погоду, а также понижение температуры воздуха до — 12 °C в ночное время и до — 7 °C в дневное.