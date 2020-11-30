Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 08:01 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту смерти пятерых рабочих. Кроме того, организована проверка исполнения норм действующего законодательства, которая направлена на установление обстоятельств, способствовавших трагическому происшествию, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

«В зоне особого внимания надзорного ведомства будут вопросы соблюдения необходимых норм при эксплуатации газовых приборов и строительстве многоквартирного дома», — сказала официальный представитель прокуратуры.

Напомним, вечером 28 ноября в многоквартирном доме в райцентре Светлый обнаружили тела пяти мужчин. Известно, что все они проживали в арендованной квартире. В Светлый рабочие прибыли из Домбаровского района для выполнения строительно-ремонтных работ на одном из гражданских объектов.

В настоящее время по факту гибели людей возбуждено уголовно дело. Основной версией смертельного происшествия является отравление бытовым газом вследствие неосторожного обращения с газовой плитой.

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