Барнаул, , 07:55 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 30 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1114 человек (+39 за выходные дни).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7523 человека, +181 за выходные дни) и ОРВИ (12 167 человек, +444 за выходные дни). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 26 129 человек (+679 за выходные дни).

Тяжелобольных насчитывается 622 (минус два пациента за выходные дни), к аппаратам ИВЛ подключены 155 пациентов (минус 23 за выходные дни).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 826 (+35 за выходные дни). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 22 582 человека (+619 за выходные дни).

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