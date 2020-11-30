Словарь Мерриама-Вебстера назвал «пандемию» словом 2020 года, сообщает канал bbbreaking.
Слово выбирается на основании статистического анализа слов, которые очень часто ищут в онлайн-словаре и которые демонстрируют значительное увеличение интернет-трафика по сравнению с прошлыми годами.
Греф назвал сроки возврата экономики России к докризисному уровню
Российская экономика сможет вернуться к уровню 2019 года уже к середине-концу 2022 года, но лишь в случае получения вакцины от коронавируса и последующего предотвращения распространения пандемии. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Bloomberg.
«Если вакцина и другие препараты будут получены, если все это поможет [предотвратить] распространение пандемии, то к середине или концу 2022 года экономика вернётся по своим масштабам к параметрам 2019 года», — сказал Греф.
Полиция составляет протоколы на депутатов городской Думы Томска за нарушение масочного режима в Думе. По словам спикера Думы Чингиса Акатаева к ответственности привлечены 10 депутатов, которые были вызваны в полицию и получили протоколы.
Цитата из канала «Сибиряк».
Телефон горячей линии по SARS-CoV-2 заработал в Самарской области
Жители Самарской области могут обращаться на горячую линию по коронавирусу по единому телефону 122. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, единый телефонный номер 122 начал работать в 27 субъектах РФ. В случае заражения коронавирусом, жители этих регионов могут позвонить на него и получить нужную информацию, а также вызвать медицинского работника на дом.
В Петербурге упали объемы тестирования на коронавирус
В Петербурге серьезно сократились объемы тестирования на коронавирус. За последние сутки в городе проверили 24 218 человек. При этом днем ранее власти сообщали о 37 043 тестах в сутки. То есть за один воскресный день произошло полуторакратное падение количества тестов.
В Крыму выявили ещё 227 носителей коронавируса
В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 227 новых случаев заражения коронавирусом, об этом 30 ноября сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о регистрации 230 новых случаев.
В Пензенской области за сутки скончалась 73-летняя пациентка с ковидом
В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончалась 73-летняя женщина. Таким образом, по состоянию на 30 ноября всего погибли 240 человек.
В Челябинской области выявили ещё 284 носителя коронавируса
В Челябинской области за сутки выявлено ещё 284 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С весны в регионе обнаружили уже 26 651 заразившегося. Больных COVID-19 насчитывается 8593.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 76,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 474 тысячи тестов на коронавирус. Цитата с сайта «Стопкоронавирус.рф».
Минобороны России запланировало мероприятия по подготовке к параду Победы 9 мая 2021 года «в условиях сложной эпидобстановки»:
«Завершено планирование подготовки войск на 2021 год. В условиях сложной эпидемиологической обстановки спланированы мероприятия по подготовке к военным парадам, посвящённым Дню Победы в Великой Отечественной войне, проведению совместного стратегического учения «Запад-2021», Армейским международным играм-2021».
Цитата dimsmirnov175.
РИА Рейтинг изучило данные Росстата и пришло к выводу, что с апреля по сентябрь 2020 года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 1,3 триллиона рублей.
В Сибирском федеральном округе лидером по приросту вкладов оказалась Хакасия — здесь за период пандемии объем вкладов физлиц вырос на 7,3%. Правда, средний размер депозита в Хакасии составляет всего 89 тысяч рублей. Но это значительно выше, чем в Туве, где средний размер банковских вкладов — 32 тысячи рублей (но всё равно наблюдается рост, на 5,4%).
Снизился объем вкладов только в Новосибирской области: за последние полгода он уменьшился на 1,3%. Зато средний размер депозита здесь самый большой в Сибири: он составляет 165,3 тысячи рублей. Добавим, что Новосибирская область в исследовании РИА Рейтинг — антилидер не только по СФО, но и по всей стране.
Цитата канала buzoters_and_crows.
В Бурятии запрет на массовые мероприятия продлится до 31 января
Власти Бурятии продлили действие ограничительных мер из-за коронавируса до 31 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято региональным оперативным штабом.
В Югре за сутки коронавирусом заразились 225 человек, четверо скончались
В Югре за сутки лабораторно подтверждены 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 217 случаев.
Более 300 человек стали жертвами коронавируса в Забайкалье
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 30 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 19 504 человека, причём 266 из них добавились только за последние сутки.
В Татарии прибыль отдельных госпредриятий выросла почти втрое
В Татарии наиболее прибыльными ГУП по итогам 9 месяцев 2020 года являются «Медицинская техника и фармация Татарстана» и «Татлизинг». Об этом на совещании 28 ноября заявил глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин. Чистая прибыль ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» составила 124,9 млн рублей, что в 2,7 раза выше аналогичного показателя за прошлый год (45,6 млн рублей за 9 месяцев 2019 года). Рост основных показателей деятельности указанного предприятия связан с ростом спроса на продукцию предприятия в связи с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, отметил министр.
В Кабардино-Балкарии продлили «дистанционку» для 42% школьников
В Кабардино-Балкарии смешанная форма обучения школьников продлится до 13 декабря. Часть учащихся продолжит получать знания в очном режиме, часть — в дистанционном. Об этом решении сообщили 28 ноября в региональном оперативном штабе.
В Белгороде от коронавируса скончался 32-летний пациент
Жительница Вейделевского района 1988 года рождения скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом, в городской больнице №2 Белгорода. Всего за минувшие выходные 28−29 ноября зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального оперативного штаба.
В Туве выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом
В Туве за минувшие сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Треть из них зарегистрированы в столице республики Кызыле, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Пермь отказалась от празднования Нового года с традиционным размахом
В Перми власти решили отказаться от строительства главного ледового комплекса на эспланаде. Причиной тому — неблагополучная эпидситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мэрии.
«В связи с эпидемиологической обстановкой празднование Нового года с традиционным размахом, как это было в Перми раньше, в этом (2020) году невозможно. Центральная ледовая площадка на городской эспланаде ежегодно сосредотачивает тысячи посетителей, но не дать ничего горожанам взамен, особенно в это депрессивное время, мы считаем неправильным. Поэтому пошли по логике рассредоточения новогодних объектов в районах» — сказал глава Перми Дмитрий Самойлов.
Жертвами COVID-19 в Приангарье стали ещё 17 человек
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 891 человека, причём 17 из них скончались за последние сутки. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.
Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 32 361 человек (+273 за последние сутки).
В Тульской горбольнице выявлен очаг коронавируса
Очаг коронавирусной инфекции среди пациентов и сотрудников выявлен в ГУЗ «Городская клиническая больница №2 им. Е. Г. Лазарева» Тулы, об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
Вахтовиков «Силы Сибири» в Якутии работодатель грозился выселить в тайгу
Вахтовики, прибывшие на Нимнырскую компрессорную станцию (КС-4) газопровода «Сила Сибири» в Якутию и пробывшие на карантине, обратились в прокуратуру и МВД по поводу невыплаты заработной платы и нарушений условий договора.
Ещё 5073 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 452 184 человек.
Оперативный штаб Москвы.
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.
Оперативный штаб Москвы.
В Новосибирской области ещё семь человек стали жертвами коронавируса
В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на утро сегодня, 30 ноября, за минувшие сутки выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 176 случаев.
В Оренбуржье малокомплектные школы перешли на очное обучение
В Оренбургской области с 30 ноября на очное обучение перешли школы, в которых в каждой параллели есть только по одному классу, а муниципальная власть выдала разрешения с учетом эпидситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, на 27 ноября в списке школ, где планировался перевод на очную форму обучения, числилось 555 образовательных учреждений на территории 40 муниципальных образований. Таким образом, сегодня, 30 ноября, в школу должны пойти еще примерно 10% от общего числа школьников региона.
В Челябинской области умер ещё один врач
В Копейске Челябинской области скончалась врач-терапевт горбольницы №1. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте медицинского учреждения.
Женщине было 67 лет. Из них профессии врача она отдала 44 года, в 1976 году после окончания медицинского института была направлена в больницу Копейска, где прошла путь до заведующей терапевтическим отделением поликлиники. А в 2019 году её назначили руководить отделением медицинской профилактики.
По данным СМИ, у врача был коронавирус.
Ещё 248 жителей Саратовской области заразились за сутки SARS-CoV-2
В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена по информации на 30 ноября у 27 166 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 248 жителей региона. Минувшим днем заболели 250 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 088 человек, за сутки — 183 пациента. Всего скончались 233 человека. В лабораториях на сегодняшний день проведено более 779,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,8 тыс. тестов.
На Ставрополье за выходные умерли 12 человек с коронавирусом
Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 на Ставрополье, по данным на утро 30 ноября, достигло 551. За минувшие выходные в крае умерли 12 человек с подтвержденным диагнозом, сообщил глава субъекта Владимир Владимиров.
Самоизоляция для людей старше 65 лет продлена в Подмосковье до 13 декабря.
«Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, по 13 декабря 2020 года (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — сообщается в постановлении главы региона.
Социальные карты пенсионеров будут заблокированы.
Коронавирус в Хакасии: за сутки заразились 180, выздоровели 4
В Хакасии за минувшие сутки выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей Абакана, Саяногорска, Черногорска и других муниципалитетов.
Жители РФ стали вдвое чаще сталкиваться с мошенниками в Сети
До марта 2020 года, отмечают социологи, только 25% респондентов сообщали об опыте столкновения с мошенниками в Сети. За семь месяцев пандемии эта цифра увеличилась до 54%.
Ростовские власти оснастят томографами ещё два медучреждения
Компьютерными томографами для диагностики ковидной пневмонии будут оснащены ещё два медицинских учреждения в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Жителям России напомнили правила сдачи теста на коронавирус
Роспотребнадзор напомнил жителям России о рекомендациях, которые важно соблюдать при сдаче ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.
В Калмыкии на две недели продлили ковидные ограничения
В Республике Калмыкия ковидные ограничения продлены ещё на две недели. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.
Новосибирский оперштаб разрешил новогодние корпоративы
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу Новосибирской области разработал ряд предложений по организации работы в период новогодних каникул. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 30 ноября.
Три российские вакцины от Сovid-19 используют разные производственные площадки, не конкурируя за них — центр «Вектор».
Цитата bbbreaking.
Клинические исследования вакцины от коронавируса центра «Вектор» на детях будут проходить в шесть этапов с понижением возраста, сообщил гендиректор центра. Цитата bbbreaking.
Несогласованный концерт группы «Чиж & Сo» прошел в Петербурге с нарушением санитарных норм. Цитата bbbreaking.
Произведено уже 35 тыс. доз «ЭпиВакКороны», около 5 тыс. пошли на исследования, остальные поступят в гражданский оборот в декабре — директор «Вектора».
Напомним, ранее Роспотребнадзор выступил с предложением продлить действие постановления, в соответствии с которым в школах запрещены массовые мероприятия с участием разных групп детей. Кроме того, учащимся предписано заниматься в одном кабинете. Вместе с тем на Алтае с началом учебного года отмечен рост числа детей, у которых выявлен коронавирус. По состоянию на 30 ноября 2020 года, согласно официальной статистике, таковых значится 826 (+35 за выходные дни).
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Ситуация усугубляется тем, что большинство измеряющих температуру бесконтактных приборов, поступивших в общеобразовательные учреждения Барнаула, довольно низкого качества — они показывают «температуру трупа», а вместо дорогостоящих рецеркуляторов используют обычную форточку. В таких условиях дети, запертые в одном кабинете, часто заражают вначале друг друга — а затем и домашних.
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Кто такой «больной COVID-19»? Эксперт не верит в скорое окончание пандемии
Кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин, назвал одну из главных проблем, которая мешает обществу бороться эпидемией коронавируса. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление генерального директора Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Рината Максютова о сроках окончания пандемии COVID-19 (по словам учёного, она закончится в 2021 году, однако сам вирус сохранится), эксперт отметил:
«Проблема в том, что при появлении новых угроз человеку всегда были на переднем фронте учёные. А в случае появления COVID эту тему оседлали политики и политтехнологи. И сегодня совсем не ясно — кто такой «больной COVID-19», какие методы диагностики (чувствительность и специфичность) и лечения. Никто не может дать ответа на вопросы о формировании иммунной защиты. Зато развернулась пропагандистская гонка — кто вперед сделает вакцину…».
В Якутии из-за коронавируса продлили действие ограничений и ввели новые
Указом главы Якутии Айсена Николаева по 15 января 2021 года сохранены ограничения из-за коронавируса.
Режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Новосибирске продлят до весны
В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса — до 31 марта 2021 года. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания сегодня, 30 ноября.
Сотни алтайских пациентов с SARS-CoV-2 заболели ОРВИ
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 30 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1114 человек (+39 за выходные дни).
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7523 человека, +181 за выходные дни) и ОРВИ (12 167 человек, +444 за выходные дни).
Новосибирским школьникам на «удалёнке» выдадут наборы продуктов питания
В Новосибирске школьникам, находящимся на дистанционном обучении, начали выдавать наборы продуктов питания. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
«Как есть убил»: на Алтае высмеяли новые карантинные меры губернатора
Власти Алтайского края наконец-то решились на ужесточение карантинных мер из-за взрывного распространения коронавируса в регионе. Только, как отмечают алтайские СМИ и телеграм-каналы, не обошлось без существенных противоречий