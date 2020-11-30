Несмотря на все прогнозы, SARS-CoV-2 и не думает отступать, являя миру всё новые свои особенности. Только за неделю с 23 по 29 ноября жертвами коронавируса в России стали 3348 человек. Как следует из сводок оперативного штаба, это больше, чем неделей ранее, больше, чем за весь август 2020 года.

Но есть и благоприятные прогнозы. К примеру, генеральный директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов считает, что пандемия, возможно, прекратится в 2021 году, когда наше общество приобретёт достаточный коллективный иммунитет. Но сам новый вирус, по словам учёного, никуда не исчезнет.

Наряду с этим регионы стали ужесточать карантинные мероприятия кое-где и «отменять Новый год».

Помогать в борьбе с COVID-19 призваны вакцина «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». В гражданский оборот они должны поступить до конца 2020 г.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с пандемией коронавируса в России.

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