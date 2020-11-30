Степанакерт, , 07:34 — REGNUM Полевой госпиталь был развёрнут российскими военными в городе Степанакерте в Нагорном Карабахе. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) прибыли в город Степанакерт после 300-километрового перехода в составе колонны техники из Еревана и развернули модули военного госпиталя на территории аэропорта. Специалисты организуют медицинское обеспечение миротворцев и будут оказывать необходимую медпомощь местному населению.

Медицинский отряд готов разместить на своих фондах до 40 человек. Госпиталь будет оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентген. В состав группы медиков, прибывших в Степанакерт, вошли врачи-терапевты, эпидемиологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги. Средний и младший медицинский персонал находится в постоянной готовности к оказанию квалифицированной медицинской помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении и обезвреживании российскими военными инженерами ста взрывоопасных предметов на территории Нагорного Карабаха.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные инженеры из России уничтожили ещё сто снарядов в Нагорном Карабахе