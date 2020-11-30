Кемерово, , 07:28 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 30 ноября, за минувшие сутки выявлено ещё 175 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 174 случая. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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"Скончались четыре пациента, — уточняется в официальном сообщении. — 177 пациентов выписаны».

Всего в регионе выписаны 17 252 человека, медицинскую помощь получает 3321 пациент с коронавирусом, под медицинским наблюдением находятся 13 227 человек.