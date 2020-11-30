Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Американскую студентку изгнали из женского сообщества ZTA за видеоролик в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, выложенный ею в TikTok. Об этом 30 ноября сообщает The Sun.

Студентка Техасского университета в Сан-Антонио выложила видеозапись, которая длится в общей сложности восемь секунд. Запись была сделана на демонстрации сторонников Трампа, которые кричали лозунг «Все жизни имеют значение» (All lives matter) и «Трамп 2020».

Главы сообщества ZTA назвали лозунг All lives matter противоречащим Black lives matter (Жизни чёрных имеют значение), который поддерживается участниками объединения. Кроме того, они обвинили студентку в неискренности и неблаговидном поведении.

Девушка пояснила, что присоединилась к сообществу с целью благотворительности и чтобы рассказывать гражданам о риске рака молочной железы, а политика ZTA по отношению к чернокожим её никогда не интересовала.