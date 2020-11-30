Хух-Хото, Китай, , 07:09 — REGNUM В пограничном городе Маньчжурия во Внутренней Монголии на севере Китая подтверждено три новых локальных случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения, один вновь заболевший ранее являлся бессимптомным носителем. Три новых бессимптомных случая также были выявлены за прошедшие сутки в Маньчжурии.

Всего в городе насчитывается 14 подтвержденных локальных случаев опасной инфекции, а также четыре бессимптомных случая, а также два случая подозрения на инфекцию. В общей сложности 940 человек, находившихся в контакте с заболевшими, были взяты под наблюдение медиков.