Барнаул, , 07:07 — REGNUM Власти Алтайского края наконец-то решились на ужесточение карантинных мер из-за взрывного распространения коронавируса в регионе. Только, как отмечают алтайские СМИ и телеграм-каналы, не обошлось без существенных противоречий, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Алтайском крае запретят проведение новогодних праздничных мероприятий в общественных местах, а также введут еще целый ряд ограничений Цитата сайта правительства Алтайского края

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К примеру, одновременно с запретом на проведение новогодних праздничных мероприятий в поправках к соответствующему указу главы края Виктора Томенко сказано: «носить маски теперь необходимо и на улице — во время проведения различных мероприятий с массовым участием граждан».

»Ну, что, Виктор Петрович Томенко… убил ты меня… как есть убил… Наповал сразил своим новым антиковидным указом <…> Давай читать: «Официальный запрет на проведение новогодних праздничных мероприятий в общественных местах подписал глава региона Виктор Томенко» — такие новости. То есть, Петрович, ты только и исключительно Новый год запретил встречать? А ежели, скажем, провожать старый с печальным видом и грустным медляком — это можно, выходит? Выходит, что так! «Запрет действует с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. В указанный период организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещено проводить в общественных местах зрелищно-развлекательные, досуговые, новогодние мероприятия и праздничные корпоративы».

То есть запрещено веселиться толпой. Правильно? Правильно! И дальше: «жители Алтайского края должны носить защитные маски и на улице, но только в местах скопления людей — во время проведения любых массовых мероприятий».

То есть, Петрович, «любые массовые мероприятия», кроме Нового года, веселья и праздника в регионе официально разрешены, согласно твоему указу! Фактически, друг мой губернатор, ты людям радоваться запретил, загадывать желания, мечтать, дарить подарки… А вот митинговать, устраивать траурные шествия и манифестации, пикеты — это можно. Главное — елку с собой не брать и в Деда Мороза не наряжаться!», иронизирует канал zamtomenko. Его авторы предположили, что отныне губернатора Виктора Томенко будут помнить как человека, запретившего Новый год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, запрет на проведение новогодних праздничных мероприятий в общественных местах власти Алтайского края вводят с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. В этот период по причине взрывного распространения коронавируса и повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом, носить маски, согласно поправкам указ губернатора Виктора Томенко, необходимо даже и на улице — «во время проведения различных мероприятий с массовым участием граждан», — сказано на официальном сайте правительства Алтайского края.

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