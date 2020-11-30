Пекин, , 07:05 — REGNUM В общей сложности 80 800 уголовных дел, открытых до 2015 года было раскрыто в рамках общенациональной кампании по борьбе с организованной преступности, стартовавшей в начале 2018 года, сообщает агентство Синьхуа.

Из общего числа таких дел 1274 были открыты 20 или более лет назад, 7905 дел — более 10 лет назад и 2669 дел связаны с гибелью людей. В то же самое время полиция по всей стране изъяла 1836 незаконных единиц огнестрельного оружия и огромное количество взрывчатых веществ и устройств с начала кампании.

Раскрытие подобного рода дел является серьезным сдерживающим фактором для потенциальных преступников. В 2019 году по всему Китаю наблюдалось снижение общее числа вновь заведенных уголовных дел на 4,1% в годовом исчислении.