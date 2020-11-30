Пномпень, , 07:01 — REGNUM В Камбодже за прошедшие сутки выявили еще восемь случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Сообщается, что эти случаи связаны с распространением инфекции на территории страны. Теперь число инфицированных в Камбодже достигло 14 человек.

Отмечается, что первый случай передачи коронавируса нового типа внутри Камбоджи был зафиксирован 28 ноября. В первую очередь власти начали отслеживать контакты первого инфицированного. Выявление зараженных на территории страны продолжается.

«Это будет катастрофой для Камбоджи, если мы вовремя не изолируем их», — отметил премьер-министр страны Хун Сен.

С начала пандемии в Камбодже выявили 323 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже 301 заболевший выздоровел. Летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не фиксировалось.