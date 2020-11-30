Пекин, , 06:56 — REGNUM Китай осудил 1951 человека за участие в крупных делах организованной преступности, сообщает агентство Синьхуа.

Всего 4731 человек находился под следствием в связи с деятельностью организованных преступных группировок, а также в связи с покрыванием их деятельности, сообщили в национальной канцелярии по борьбе с организованной преступностью.

Более 125 млрд юаней (около $19 млрд) денежных средств было заморожено, опечатано или конфисковано в рамках 111 дел.

С ноября 2019 года канцелярия нацелилось на поимку 5824 ключевых подозреваемых, находящихся на свободе. На текущий момент 98%, или 5727 беглецов, были схвачены. Из 111 крупных дел 51 было закрыто, еще 57 все еще находятся на стадии судебного разбирательства.