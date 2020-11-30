Ульяновск, , 06:54 — REGNUM В Ульяновской области установлен новый рекордный уровень суточного прироста случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводят управление Роспотребнадзора и региональный оперативный штаб.

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По оперативным данным, за последние сутки в Ульяновской области официально предварительно выявлено 253 случая заражения новой коронавирусной инфекцией — всего с начала пандемии лабораторно подтверждён 27 601 случай.

В регионе сделано более 451,1 тыс. тестов на коронавирус, обследованы свыше 350 тыс. человек. Под наблюдением находится 14,1 тыс. человек

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, который ранее продлевался по 30 ноября, будет действовать до 14 декабря. Это также касается лиц с хроническими заболеваниями.

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