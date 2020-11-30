Благовещенск, , 06:50 — REGNUM В Амурской области за последнюю неделю выявили 1092 новых случая заражения коронавирусом (неделей ранее — 1094). За весь период пандемии в регионе инфицирование лабораторно подтвердилось у 11 225 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

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За минувшие сутки в Приамурье выявили 154 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 157). Суточный темп прироста составил 1,4%.

Среди всех вновь выявленных носителей коронавируса 127 человек болеют ОРВИ, 18 — пневмонией, девять жителей региона переносят заболевание бессимптомно.

В Приамурье за весь период пандемии провели более 566 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию. За последние семь дней проведено почти 37 тыс. тестов.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в области от COVID-19 скончались 98 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавирусной инфекции в мире может окончиться уже в 2021 году, заявил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в ходе выступления на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.