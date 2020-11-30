Ульяновск, , 06:46 — REGNUM В Ульяновской области режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, который ранее продлевался по 30 ноября, будет действовать до 14 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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На заседании оперативного штаба глава региона Сергей Морозов особое внимание уделил защите пожилых граждан, отметив, что с учётом суточного прироста случаев заражения коронавирусом необходимо режим самоизоляции для них нужно продлить до 14 декабря. Это также касается лиц с хроническими заболеваниями.

В рамках режима самоизоляции пожилые не должны выходить из дома, исключение составляют обращения за медпомощью, покупка продуктов питания, вынос мусора, выгул собак. Работодателям рекомендовано перевести на удалённую работу всех сотрудников старше 65 лет, деятельность которых не относится к критически важной.

Как сообщало ИА REGNUM, режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями вернули 16 ноября, и он действовал по 30 ноября. Ранее он носил рекомендательный характер. Для одиноко проживающих пенсионеров организована доставка продуктов питания и лекарств добровольцами и социальными работниками.

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Ульяновские власти отмечают, что введенный ранее режим ограничений привел к снижению количества заболевших из категории людей старше 65 лет.