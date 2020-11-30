Новосибирск, , 06:43 — REGNUM В Новосибирскую области завезли 3345 «новогодних» деревьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

«К первому декабря 3235 пихт поступили из Кемеровской области. Кроме того, традиционно хвойные красавицы поступают в наш регион из зарубежных стран. Так, 110 пихт и 750 хвойных веток завезены из Дании», — уточнили в ведомстве.

В сравнении с 2019 годом к началу зимы в регион поступило на 40% больше «вечнозеленых».

Как сообщало ИА REGNUM, ёлочные базары в Новосибирске заработают с1 декабря.

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