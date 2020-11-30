Москва, , 06:26 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции в мире может окончиться уже в 2021 году, заявил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в ходе выступления на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.

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"Сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году», — заявил он.

По словам Максютова, рост числа инфицированных прекратится после формирования коллективного иммунитета. При этом он не исключил, что для этого будет необходимо привить против COVID-19 около половины населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что поголовная вакцинация жителей страны против коронавируса не потребуется. По его словам, прививка необходима только людям из группы риска, а также медработникам и преподавателям.

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