Степанакерт, , 06:18 — REGNUM Ещё сто взрывоопасных предметов были уничтожены за сутки российскими военными инженерами в Нагорном Карабахе. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Минбороны РФ.

Уточняется, что специалистами была проведена инженерная разведка и последующая очистка от взрывоопасных предметов участка автодороги Шуша — Лысогорский, общей протяжённостью около трёх километров. За сутки было обнаружено около ста снарядов, они были вывезены военнослужащими на специальный полигон и уничтожены.

Всего при разминировании в Нагорном Карабахе было обнаружено и уничтожено более 750 взрывоопасных предметов, очищено более 24 га территории, в том числе восемь километров автомобильных дорог. Российские военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в спецкостюмы и вооружены современными миноискателями ИМП-С2 и искателями ИНВУ-3М.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Армении в Нагорный Карабах вернулись за сутки более 2,4 тыс. беженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Армении в Карабах за сутки вернулись 2,4 тыс. беженцев – Минобороны РФ