Буэнос-Айрес, , 05:20 — REGNUM Личный врач легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны Леопольдо Луке отверг обвинения в причастности к смерти спортсмена. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами.

«Я чувствую себя ужасно из-за смерти друга. Я не тот, кто несет за это ответственность», — заявил он.

Луке добавил, что может отчитаться за всю врачебную помощь, которую он оказывал Марадоне. При этом врач заявил, что сделал все возможное для футболиста.

Ранее в клинике и в доме у Луке полиция провела обыски. В ходе обысков были изъяты ноутбуки, медицинские документы и мобильные устройства. Правоохранительные органы Аргентины намерены проверить, причастен ли Луке к смерти футболиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября известный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ. Незадолго до кончины Марадона перенес операцию на головном мозге.