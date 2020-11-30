Пекин, , 05:02 — REGNUM На материковой части Китая выявлено три новых локальных случая COVID-19, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего в стране было выявлено 18 новых случаев заболевания опасной инфекцией, из которых три оказались локальными и еще 15 — «импортными».

Ни одного нового случая подозрения на инфекцию в стране зафиксировано за сутки не было. Из больниц был выписан 21 пациент, переболевший опасной инфекцией.

Общее число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 86 530 человек, включая 277 пациентов, которые продолжают получать медицинскую помощь. Из больниц было выписано 81 619 человек, скончалось 4634 человека.