Пекин, , 04:55 — REGNUM На материковой части Китая найдено 15 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

Общее число «импортных» заболевших в Китае с начала эпидемии достигло 3858. По пять новых случаев пришлось на Шанхай и Шаньдун соответственно, три случая выявлено в Сычуани и по одному случаю — в Шаньси и Гуандуне, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа «импортных» заболевших, 3609 было выписано из больниц по выздоровлении, еще 249 остаются госпитализированными, включая троих в тяжелом состоянии. Смертей среди данной группы пациентов не зафиксировано.